LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA | Zenhaeusern torna al successo! Ginnis e Yule sul podio | Vinatzer | un ottavo posto che dà fiducia

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI13.37: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento ai Mondiali di Couchevel-Meribel da lunedì agli appassionati di sci. Grazie per averci seguito e buona giornata! 13.36: Questa la classifica generale di Coppa del Mondo dopo l’ultima gara che precede i Mondiali: 1 ODERMATT Marco SUI 1386 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1073 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 779 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 767 5 MEILLARD Loic SUI 692 6 BRAATHEN Lucas NOR 671 7 PINTURAULT Alexis FRA 535 8 SCHWARZ Marco AUT 494 9 FELLER Manuel AUT 474 10Daniel SUI 394 13.34: Questa la classifica di Coppa del Mondo di: 1 BRAATHEN Lucas NOR 430 2 ...

