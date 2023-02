LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA | tutti contro Kristoffersen! Vinatzer vuole ritrovare fiducia

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI9.31:tutto sommato filante con qualche dosso che può creare problemi e qualche trabocchetto nelle figure. Lo svizzero Yule porta a casa una manche senza errori e chiude con il tempo di 50?45. Ora McGrath 9.28: C’è il sole con qualche nuvola a, -2 gradi in partenza, tra poco Yule in pista 9.26: La prima manche sarà disegnata dallo statunitense Matic Skube, la seconda sarà disegnata dall’austriaco Kroisleitner 9.24: Questa la lista dei partenti dellodi: 1 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer 2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 4 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 5 512182 MEILLARD ...

...DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )...Il fungo Cordyceps di The Last of Us , veicolato attraverso i cereali, è pura- fi, ma mette i ...fusione a freddo delle platee funziona grazie alla riproduzione perfetta del gioco in modalità...

Calendario sci alpino oggi: orari slalom Chamonix 4 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: ultima sfida prima dei Mondiali OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 4 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino torna sul podio, è terzo! Klaebo e Sundling dominatori OA Sport

SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI CHAMONIX Programma, orari, Tv e streaming dello slalom di Chamonix – Presentazione dello slalom di Chamonix – Il progr ...