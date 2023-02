(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.43: Ritardo di 42 centesimi per Pertl all’intermedio 12.43: E’ quinto davanti a Maurberger il belga Maes che chiude con un ritardo di 1?59. Ora Pertl 12.42: Maes all’intermedio ha 77 centesimi di ritardo 12.41: Prova ordinatissima ma anche molto brillante per il greco Ginnis che va al comando con 81 centesimi di vantaggio su Steen Olsen. Si preannuncia una super! Ora Maes 12.40: Ginnis all’intermedio ha 16 centesimi di vantaggio 12.39: E’ quinto alle spalle di Maurberger il tedesco Ketterer che ha perso progressivamente in questa seconda manche e chiude con 1?18 di ritardo. Ora Ginnis 12.39: All’intermedio Ketterer ha 87 centesimi di ritardo 12.38: Nonostante qualche pasticcio e tante imperfezioni il ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )...

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: tutti a caccia di Noel, gli azzurri vogliono la rimonta OA Sport

Sci alpino, Clement Noel conduce lo slalom di Chamonix dopo la prima manche. Vinatzer a ridosso della Top-10 OA Sport

Slalom a Chamonix. Noel al comando, tre Azzurri nella seconda manche. Segui la diretta RaiNews

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: Noel al comando sulla neve di casa! Zenhaeusern e Yule vicini OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI CHAMONIX 10.15: Un errore in alto per Kolega che accumula un ritardo di 139 ed è 17mo. Molto bravo nella seconda part ...SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridata