(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.32: Arretra tanto nel finale l’austriaco Feller che rischia di uscire, frena e chiude con 74 centesimi di vantaggio. Ora Strolz 12.32: Feller all’intermedio ha 64 centesimi di vantaggio 12.31: Curve più pronunciate e qualche trabocchetto sui dossi nella: tempo di 146?02 per il britannico Taylor. Ora Feller 12.29: Taylor al cancelletto di partenza 12.27: Ci sono nuvole su, 4° alla partenza 12.24: Si avvicina il momento più importante della stagione e cresce la condizione del francese Clement, uno da grandi appuntamenti, ma oggi dovrà respingere l’assalto degli svizzero Yule e Zenhausern e dal norvegese Kristoffersen 12.21: La ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )...

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: tutti a caccia di Noel, gli azzurri vogliono la rimonta. Alle 12.30 la seconda manche OA Sport

Sci alpino, Clement Noel conduce lo slalom di Chamonix dopo la prima manche. Vinatzer a ridosso della Top-10 OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

LIVE - Sci alpino, slalom maschile Chamonix 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Calendario sci alpino oggi: orari slalom Chamonix 4 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI CHAMONIX 10.15: Un errore in alto per Kolega che accumula un ritardo di 139 ed è 17mo. Molto bravo nella seconda part ...SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridata