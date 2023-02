(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.13: Prova di spessore per lo statunitense Winters che limita i danni nel finale e chiude con un ritardo di 1?26 10.12: Buona anche la prova dello spagnolorich che si inserisce al 22mo posto a 1?68 da10.10: Si piazza davanti a Gross il canadese Read che è 22mo con un ritardo di 1?74 10.09: Grande manche del croato Zubcic che prende la doppia al contrario e, con qualche frenata nel finale, è 11mo a 1?13 dtesta 10.08: Tira i remi in barca l’azzurro Gross che chiude con un ritardo pesante, 1?76 ed è 21mo, a rischio eliminazione 10.07: gross all’intermedio ha 31 centesimi di ritardo 10.06: Il norvegese Steen Olsen con un errore evidente nella parte alta si inserisce ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )...

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: Noel al comando sulla neve di casa! Zenhaeusern e Yule vicini. Vinatzer e Sala puntano alla rimonta OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

LIVE - Sci alpino, slalom maschile Chamonix 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 4 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Calendario sci alpino oggi: orari slalom Chamonix 4 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali OA Sport

SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridataLa diretta testuale dello slalom maschile Chamonix 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...