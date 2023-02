LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA | Noel al comando | 10° Vinatzer | ma podio non lontano Alle 12 30 la seconda manche

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.19: Ritardo di 1?70 con tanti errori per lo svizzero Nef che è 25mo davanti a Gross 10.18: Questa la classifica dopo le prime 30 discese: 1Clement FRA 50.28 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 50.43 +0.15 3 YULE Daniel SUI 50.45 +0.17 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 50.68 +0.40 5 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 50.86 +0.58 6 MCGRATH Atle Lie NOR 50.89 +0.61 7 POPOV Albert BUL 51.08 +0.80 8 STRASSER Linus GER 51.16 +0.88 9 RYDING Dave GBR 51.26 +0.98 10Alex ITA 51.39 +1.11 11 ZUBCIC Filip CRO 51.41 +1.13 12 AERNI Luca SUI 51.43 +1.15 13 ROCHAT Marc SUI 51.51 +1.23 14 WINTERS Luke USA 51.54 +1.26 15 MEILLARD Loic SUI 51.57 +1.29 16 SALA Tommaso ITA 51.58 +1.30 17 KOLEGA Samuel CRO 51.67 +1.39 17 ...

valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima

SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridataLa diretta testuale dello slalom maschile Chamonix 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...