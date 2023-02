LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA | guida Noel | Vinatzer è 12° ma vicino ai primi Sala e Maurberger per la rimonta Alle 12 30 la seconda manche

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.49: Bravo il belga Maes che si inserisce in 22ma posizione a 1?50 da10.47: Niente da fare per l’ultimo azzurro Saccardi che inforca ed è fuori. Saranno tre gli italiani nella10.45: Grandissima prova dello statunitense Seymour che si inserisce all’undicesimo posto a 1?10 davanti a10.43: Molto bene il britannico Taylor che è 28mo che con un ritardo di 1?67 10.42: Non ci sono inserimenti fra i30, mancano 13 atleti al traguardo 10.39: peccato per l’azzurro Kastlunger, penalizzato da un errore in alto, e 33mo al traguardo con un grande finale: ritardo di 1?78 10.37: Nessun ingresso fra i...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )...

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: Noel al comando, 11° Vinatzer, ma podio non lontano. Alle 12.30 la seconda manche OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: Noel al comando sulla neve di casa! Zenhaeusern e Yule vicini. Vinatzer e Sala puntano alla rimonta OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

Calendario sci alpino oggi: orari slalom Chamonix 4 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 4 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

SCI ALPINO - Lo slalom maschile in scena a Chamonix è l'ultima gara prima dei Mondiali, chi si farà trovare al top della forma in vista della rassegna iridataLa diretta testuale dello slalom maschile Chamonix 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...