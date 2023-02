Live Roma-Empoli 2-0 | raddoppia Abraham | sempre di testa

(Di sabato 4 febbraio 2023)– Anticipo del sabato pomeriggio per la, avversario l’di Zanetti, parola d’ordine superare la deludente e clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia patita tre giorni fa. Dopo l’ampio turnover applicato contro la Cremonese, pagato poi caro, Mourinho torna al classico undici titolare, non rinunciando nemmeno stavolta all’acciaccato Pellegrini.(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala,.A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Llorente, Solbakken, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic, Oras.All.: José Mourinho.(4-3-1-2): Viario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, ...

Dimenticare la brutta sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. Lacerca il riscatto nella partita di campionato contro l'Empoli di Zanetti , per dimenticare la delusione di mercoledì scorso e rimanere in corsa per la zona ...All'Olimpico, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Empoli si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Partenza super della Roma, che reagisce dopo la clamorosa eliminazione nei quarti di Coppa Italia contro la Cremonese. Giallorossi in vantaggio contro l'Empoli già al 2' con un colpo di testa di Ibane ...Torna in campo la Roma: dopo la delusione di Coppa Italia i giallorossi sfidano l’Empoli. Calcio d’inizio allo stadio Olimpico alle ore 18:00 di oggi. Seguite il LIVE con noi! CLICCA QUI PER LA DIRETT ...