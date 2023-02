Live Roma-Empoli 1-0 | la sblocca subito Ibanez di testa

(Di sabato 4 febbraio 2023)– Anticipo del sabato pomeriggio per la, avversario l’di Zanetti, parola d’ordine superare la deludente e clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia patita tre giorni fa. Dopo l’ampio turnover applicato contro la Cremonese, pagato poi caro, Mourinho torna al classico undici titolare, non rinunciando nemmeno stavolta all’acciaccato Pellegrini.(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling,; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala, Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Llorente, Solbakken, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic, Oras.All.: José Mourinho.(4-3-1-2): Viario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, ...

Dimenticare la brutta sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. La Roma cerca il riscatto nella partita di campionato contro l'Empoli di Zanetti, per dimenticare la delusione di mercoledì scorso e rimanere in corsa per la zona Champions.

Dopo la clamorosa eliminazione nei quarti di Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma punta a rialzarsi in campionato per proseguire la rincorsa a un posto Champions. All'Olimpico arriva l'Empoli. Nel secondo anticipo della ventunesima giornata, la Roma torna all'Olimpico per affrontare l'Empoli. Alle 18:00 la squadra di Mourinho proverà a dimenticare la sconfitta in Coppa Italia.