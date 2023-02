LIVE – Esordio Jacobs alla Orlen Cup Lodz 2023 atletica | batterie e finale in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Latestualedelle gare di MarcellnellaCup di, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di. Il velocista azzurro, bi-campione olimpico in carica, ha scelto la Polonia per iniziare la sua stagione e testarsi dopo un mese di lavoro intenso a Dubai.si cimenta dunque sui 60 metri, distanza su cui è già Campione del Mondo e primatista europeo (6?41 a Belgrado), per trovare le giuste sensazioni in pista e avvicinarsi nel migliore dei modi agli Europei al coperto di Istanbul (2-5 marzo), dove difenderà il titolo conquistato a Torun due anni fa. L’appuntamento è per le ore 17.10 di sabato 4 febbraio con le, mentre lasi svolgerà alle 18.35 all’Atlas ...