LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | van Empel e Pieterse cercano la fuga | non mollano Persico e Brand

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI FAVORITI PER LE GARE DEI15.24 Si stacca dalla scia diLucindae allunga sull’azzurra. Sara Casasola occupa la tredicesima posizione (al terzo dei sette giri previsti). 15.22 Si conclude il secondo giro, questa la situazione in top 5: 1 Fem van(NED) 2 Puck(NED) +1?3 SILVIA(ITA) +6? 4 Lucinda(NED) +6? 5 Ceylin del Carmen Alvarado (NED) +14? 15.20 Siamo appena al secondo giro e i distacchi iniziano già a essere notevoli: la francese Hélène Clauzel, la belga Marion Norbert Riberolle e l’ungherese Blanka Kata Vas (che occupano rispettivamente la nona, decima e undicesima posizione) hanno già un ritardo di 44?. 15.18 Sono in quattro davanti a ...

Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile

Dopo una gara all'attacco l'azzurra viene beffata dalla francese Gery. Alle 13 la prova maschile under 23 con Toneatti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I FAVORITI PER LE GARE DEI MONDIALI Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Dirett