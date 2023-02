LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | van Empel allunga | Pieterse e Brand a 14? Più distante Persico

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI FAVORITI PER LE GARE DEI15.38 Si conclude anche il quarto giro.e Alvarado, insieme, a 44? di ritardo. Quattordicesima Sara Casasola. 15.37 Si distacca, a sua volta,da. Seconda posizione dunque per(+18?), terza(+29?). 15.33van! Sono 14 adesso i secondi di vantaggio sulle connazionali neerlandesi. 15.31 vanne approfitta einseguono a 8? di distanza. Più distanti Alvarado e, +23?. 15.30 Cade Puck! 15.27Lucinda, da ...

I FAVORITI PER LE GARE DEI MONDIALI Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Dirett ...I campionati del mondo di ciclocross sono iniziati ieri in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squadre, oggi, sabato 4 febbraio le gare in programma s ...