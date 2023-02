(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI FAVORITI PER LE GARE DEI16.12 Per oggi è. Grazie per aver seguito con noi la gara delle donne élite valida per idiin quel di Hoogerheide, nei Paesi Bassi. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 16.09 Ecco la classifica completa: 1. 8 VAN EMPEL Fem NETHERLANDS Netherlands 2002 54:42 – 2. 5Puck NETHERLANDS Netherlands 2002 55:21 +0:39 3. 4Lucinda NETHERLANDS Netherlands 1989 55:53 +1:114. 17SilviaITALYItaly 1997 56:27 +1:45 5. 2 ALVARADO Ceylin del Carmen NETHERLANDS Netherlands 1998 56:28 +1:46 6. 9 WORST Annemarie NETHERLANDS Netherlands 1995 56:56 +2:14 7. 7 VAN DER HEIJDEN ...

... Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... i clienti possono trovare 30 sport che vanno dai comuni Calcio, Tennis, Ciclismo,, ... in particolar modo per gli amanti delle scommesse, è la diretta streaming delle partite. Seguire ...

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: van Empel allunga, Pieterse e Brand a 14". Più distante Persico OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: oro per van Empel! Podio tutto olandese con Pieterse e Brand. Quarta Persico OA Sport

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari sabato 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Olanda vince l'oro nella staffetta mista. Italia quinta OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia outsider per le medaglie nel Team Relay OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I FAVORITI PER LE GARE DEI MONDIALI Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Dirett ...I campionati del mondo di ciclocross sono iniziati ieri in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squadre, oggi, sabato 4 febbraio le gare in programma s ...