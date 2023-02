LIVE – Cesena-Siena | Serie C 2022 2023 | girone B DIRETTA

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tutto pronto per la ventiseiesima giornata delB diC e in campo scenderanno anche. Padroni di casa che continuano la loro marcia nelle posizioni alte della classifica, e sono reduci da ben 7 vittorie e due pareggi nelle ultime 9 gare. Va invece peggio agli ospiti, che invece sono un po’ più giù, al sesto posto, ma sono comunque in un discreto periodo di forma, con 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco in programma alle 17:30 di sabato 4 febbraio. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 17:30) SportFace.

... diretta su Sky Sport (252) Streaming: diretta su Sky Go e NOW Tutti i gol '' per non perdersi ... Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:vs Siena: Andrea Voria Pontedera vs ...La squadra di Aimo Diana é prima a quota 58, con nove lunghezze di vantaggio sule con un percorso di diciotto partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, quarantadue reti realizzate e ...

Calcio C, Recanatese-Cesena 0-3 (rivivi il live) VIDEO Corriere Romagna

Streaming Gratis Recanatese-Cesena: dove vedere la Serie C in ... Footballnews24.it

Recanatese – Cesena 0-3: doppietta per Shpendi Calciomagazine

Cesena – Siena: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

[LIVE]- Primavera 1, Cesena-Inter: cronaca, formazioni e risultato Mondoprimavera

Tutto pronto per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C e in campo scenderanno anche Cesena e Siena.La partita Cesena - Siena di Sabato 4 febbraio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26a giornata di Serie C ...