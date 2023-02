LIVE Atletica | Meeting Lodz 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs vince la semifinale! Alle 18 30 caccia al successo

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31: Bene anche Fassinotti che supera 2.20 al primo tentativo. Restano solo lui, Protsenko e Kobielski in gara nell’alto 17.31: ANCORA STECCHI! L’azzurro supera 5.61 al primo tentativo 17.28: Nell’asta Kendricks supera 5.51 al primo tentativo, Karalis al terzo. Restano in gara in 5 e c’è Stecchi 17.27: Nell’alto Protsenko supera 2.15 al terzo tentativo 17.26: “Sono andato a fare una passeggiata della salute. C’era da togliere un po’ di ruggine ma fra un’ora c’è la finale e mi devo mettere in moto veramente. Devo cercare di partire un po’ più velocemente” Queste le dichiarazioni di17.24: Secondo posto per Lempach con 6?67, terzo posto per lo statunitense Hall Thompson con 6?67 17.22: In scioltezza, con una partenza non proprio perfetta,la ...