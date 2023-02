LIVE Atletica | Meeting Lodz 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs vince la semifinale! Alle 18 30 caccia al successo Fassinotti secondo nell’alto

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29: Si avvicina il momento della finale dei 60 piani uomini 18.28. Il filippino Obiena con 5.77la gara dell’asta precedendo lo statunitense Kendricks e il polacco Lisek che hanno sbagliato i tre tentativi a 5.82, quarto l’azzurro Stecchi 18.26: Bertemes al comando del peso con 20.42.posto per Haratyk con 20.17, terzo per Stanek con 20.09 18.24: Quarto posto ma rientro molto prometente per l’azzurro Stecchi che non supera 5.82 ma con un ottimo 5.70 riparte da una base elevata per questa stagione dopo i tanti problemi fisici delle scorse 18.23: Due errori anche per Kendricks e Lisek a 5.82 nell’asta. Ultimo tentativo per Stecchi 18.22: Sempre Stanek, Haratyk e Bertemes ai primi tre posti della gara del peso 18.21: Zaynab Dosso si aggiudica la seconda semifinale ...