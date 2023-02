LIVE Atletica | Meeting Lodz 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs vince al debutto in 6?57 “Non sono soddisfatto”

Leggi su oasport

18.51: Situazione invariata dopo la quarta rotazione nel peso 18.47: Obiena fallisce i tre tentativi a 5.92 18.43: Non è stato ilstraripante che abbiamo imparato a conoscere, però l'azzurro al primo riscontro stagionale ha tenuto dietro un paio di avversari importanti ed ha fatto segnare un tempo solo discreto, di cui neppure lui era. Tra un mese a Istanbul servirà scendere di una decina di centesimi, ma forse anche qualcosa meno, per portare a casa il titolo europeo, obiettivo di questa prima parte di stagione 18.41: Nel peso Stanek vola al comando con 20.85, secondo Bertemes con 20.42, terzo Haratyk con 20.17 18.40:nonostante una partenza farraginosa in 5?57, secondo posto per il polacco Kopec in 5?60, terzo ...