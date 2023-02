LIVE Atletica | Meeting Lodz 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs vince al debutto in 6?57 “Non sono soddisfatto”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento ai prossimi eventi diindoor in vista degli Europei di Istanbul. Buona serata! 19.14: Si chiude dunque con un altro bel risultato per l’Italia ildi. sorrisi a denti stretti perche ha vinto in 6?57 i 60, secondo posto con record italiano per Dosso nei 60, secondo posto con 2.20 anche per Fassinotti nell’alto e quarta piazza per Stecchi con 5.70 nell’asta 19.13:dunque Swoboda con 7?14, stesso tempo per il secondo posto di Dosso e terzo per la rappresentante di Barbados Evelyn con 7?20 19.12: meglio l’azzurra in partena ma Swoboda ha trovato il ritmo giusto per poter rimontare in fondo ma anche sul lanciato Dosso ha tenuto testa ...