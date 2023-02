L’Italia è a un passo dall’indipendenza energetica dalla Russia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Siamo a unfine della dipendenza italiana dal gas russo. Una condizione che è diventata necessaria dopo l’invasione dell’Ucraina e che, in meno di un anno, ha visto prima il governo Draghi e poi quello Meloni impegnati in viaggi all’estero, incontri, accordi, tutti con un unico obiettivo: smettere di importare da Mosca. Quanto misura però, numericamente, questo? Secondo le ultime rilevazioni, quelle di gennaio 2023, solo il 6,9 per cento del gas importato dalè di provenienza russa. Ma non è il dato più basso tout court. A ottobre 2022 infatti, ne è arrivato solo lo 0,6 per cento. Questi sono segni evidenti del fatto che la premier, e in particolare il ministro Pichetto Fratin, stanno lavorando in piena continuità con il piano ideato da Mario Draghi e dall’allora ministro per la Transizione ...