L’inutilità dell’embargo sul petrolio russo | serve solo a mettere in ginocchio l’Europa

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb – L’embargo alnon produce alcun effetto significativo sperato nel ridurre i flussi di denaro diretti verso Mosca, ma in realtà mette maggiormente in difficoltà i paesi europei, i quali si trovano a dover pagare di più per acquistare lo stessogreggio che ora transita semplicemente da altri paesi, mentre prima arrivava direttamente dalla Russia. Il vuoto creato dalle sanzioni è stato velocemente riempito da operatori minori o formalmente non russi che trasportano il prodotto. Una vera e propria flotta di navi che trasportano ilma registrate altrove, situazione che mettein imbarazzo mostrando come la stessa preferisca gettarsi la zappa sui piedi. L’embargo favorisce i diretti concorrenti ...