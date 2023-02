L’intelligenza artificiale non è creativa e non ha coscienza | questa è la differenza con l’uomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Quasi un anno fa ho dedicato al tema delun post intitolato: Il dibattito sulrischia di diventare improduttivo ed autoreferenziale. Recentemente si sono svolti alcuni importanti incontri istituzionali dedicati, finalmente, alle implicazioni etiche, sociali e culturali cuitecnologia sta dando luogo. Fra gli argomenti che nel mio primo intervento avevo – per ragioni di sintesi – potuto solo accennare, ve ne sono due in particolare che ci terrei molto a riprendere: l’apprendimento come atto creativo e l’impossibilità che una macchina sia cosciente. 1. Come la pedagogia ben sa, l’apprendimento è – per definizione – un atto creativo. Colui che apprende non è un ricettore passivo; l’allievo destruttura i concetti trasmessi dal docente. Digerisce e ...