L’incidente è devastante | morte due donne e un ragazzo Un ferito gravissimo | le immagini choc

(Di sabato 4 febbraio 2023) Terribile incidente sulla Statale 7 Appia, la Brindisi-Taranto, nel tratto che collega Laterza a Castellaneta. In uno scontro tra un’auto e un furgone sonotre persone, duee un. L’impatto violento scontro si è verificato tra un’utilitaria, un’Alfa Romeo rossa e un furgone Fiat Fiorino bianco guidato da un uomo che è stato dapprima trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, poi è deceduto: si tratta di Stefano Tagariello, 36 anni di Palagianello. A perdere la vita, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono tre persone: in particolare si tratta di Alessandra Berardi, 32 anni di Palagianello e Antonella Sportelli di 43 di Laterza residente a Palagiano. Lesonosul colpo. Una quarta persona, un uomo, è in rianimazione. Sul posto sono giunti ...