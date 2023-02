Ligue 1 2022 2023 | vittorie in trasferta per Lione e Lille | ko Troyes e Rennes

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Arrivano dueesterne negli anticipi serali della1. Alle 19, ilha infatti battuto 1-3 il. Ospiti in vantaggio con Barcola e raddoppio con Cherki. Verso l’ora di gioca l’ha riaperta Rony Lopes, ma nei minuti di recupero a chiudere tutto ci ha pensato Lacazette. 1-3 eche sale in ottava posizione. Rimane giù il, in sedicesima. Alle 21 invece, ilperde 1-3 in casa contro il. A passare in vantaggio, già al primo minuto, erano stato proprio i padroni di casa, con Gouiri. All’ora di gioco arriva il pareggio, con Zhegrova. Al minuto 86? invece, su assist proprio di Zhegrova, è Remy Cabella che trova la marcatura vincente e decisiva. All’ultima azione, Andrè Gomes firma il tris. Nonostante la sconfitta, ...