Liga | Espanyol-Osasuna 1-1 LIVE Elche-Villarreal In serata Atletico Madrid e Betis

Utd - Crystal Palace 16:00 Wolves - Liverpool 18:30 Newcastle - West Ham CALCIO - LA14:00- Osasuna 16:15 Elche - Villarreal 18:30 A. Madrid - Getafe 21:00 Betis - Celta CALCIO - ...Commenta per primo Dopo il roboante 4 - 1 rifilato dall'Athletic Bilbao al Cadice, la 20esima giornata diprosegue con altri 4 match. Si parte alle 14 con- Osasuna , importante per i catalani che navigano in zone pericolose della classifica. Poi il fanalino di coda Elche ospita il ...

Liga, Almeria-Espanyol 3-1: andalusi fuori dalla zona retrocessione Corriere dello Sport

Almeria-Espanyol, Liga: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici Il Veggente

Pronostico Almeria-Espanyol 27 Gennaio: 18ª Giornata di Liga Bottadiculo

Liga LIVE: 4 partite, in serata di scena Villarreal, Atletico Madrid e ... Calciomercato.com

Liga, colpo Maiorca con il Valladolid. Solo pari per l'Espanyol con il Girona Corriere dello Sport

La ventesima giornata di Liga si apre con la sfida delle 21 tra Athletic Bilbao e Cadice. Per i padroni di casa, le uniche soddisfazioni delle ultime settimane sono arrivate dalla Coppa del Re (contro ...Barcellona – Siviglia è un match valido per la 20° giornata della Liga spagnola: la nostra analisi e il pronostico.