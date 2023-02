Liga 2022 2023 | l’Athletic Bilbao domina il Cadice | al San Mamés finisce 4-1

(Di sabato 4 febbraio 2023)vince 4-1 in casa contro ilnell’anticipo della 20ª giornata di. I padroni di casa la chiudono nel primo tempo grazie alla doppietta di Sancet e al gol di Alvarez che portano ilall’intervallo sul 3-1. I ragazzi di Valverde resistono nel secondo tempo e, nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di Yuri Berchiche al 57?, chiudono i giochi al 75? con Sancet che firma la tripletta. Athleticche scavalca l’Osasuna e aggancia il Rayo Vallecano salendo a 29 punti in 7ª posizione.che resta fermo a 19 punti in 18ª posizione a un punto dalla zona salvezza occupata dal Valladolid. SportFace.

Calendario Premier League/23 Il massimo campionato di calcio è ripartito in Inghilterra con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A e allaspagnola. La Premier League 2023/2023 ......30 Sassuolo 1 Fine 1 Roma Domenica 13 Novembre- 15:00 Roma 1 Fine 1 Torino Mercoledì 4 ...30 Bologna - Spezia 2 - 0 20:45 Lecce - Salernitana 1 - 2 CALCIO - LA21:00 UD Almería - Espanyol 3 - ...

Highlights e gol Real Madrid-Valencia 2-0, Liga 2022/23 (VIDEO) SPORTFACE.IT

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-VALENCIA, LIGA 2022/2023 SPORTFACE.IT

Highlights e gol Betis-Barcellona 1-2, Liga 2022/2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Betis-Barcellona STASERA IN TV: orario, canale e diretta streaming LIGA 2022/2023 SPORTFACE.IT

FORMAZIONI UFFICIALI Betis-Barcellona, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

L’Atletico Madrid in prima fila per l’acquisto di Marcus Thuram, che in estate lascerà il Gladbach a parametro zero Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchenglad ...Fischi a De Sciglio, l’agente del terzino della Juventus risponde ai tifosi bianconeri e non solo: il suo messaggio I fischi che alcuni tifosi della Juventus, presenti ieri sera all’Allianz Stadium, h ...