“L’hanno subito cacciata via” Incubo per la figlia della super vip | in lacrime | non l’hanno perdonata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Clamoroso episodio con lavip protagonista. Stiamo parlando di Lourdes Maria Ciccone, che è statada una sfilata. Nonostante abbiafatto notare di essere famosa e abbia fornito alcune spiegazioni, non hanno voluto sentire ragioni emandata via in maniera inaspettata. Ovviamente la sua reazione è stata abbastanza struggente, infatti è scoppiata a piangere improvvisamente come è stato possibile notare da alcune immagini che sono state diffuse in queste ore. Lourdes Maria Ciccone è stata immediatamentedalla sfilata, nonostante fosse una persona conosciuta. L’accaduto ha avuto luogo negli Stati Uniti d’America, durante l’evento di Marc Jacobs tenutosi nella città di New York. Tra l’altro lei ricopriva anche un ruolo di rilievo, ma non le è stato ...