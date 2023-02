L’esperto di geopolitica | “Le nuove bombe ‘intelligenti’ massimizzeranno i danni contro i russi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’impiego diintelligenti di tipo Glsdb (un acronimo che significa:di piccolo diametro lanciate da terra) ridurrà di molto l’estensione delle aree sicure per le truppe e la logistica dei”. Lo sostienediDavid Rossi, secondo cui, a causa di questi dispositivi, inclusi nel prossimo pacchetto di aiuti Usa a Kiev, “Mosca avrà sempre meno – e all’interno dell’Ucraina occupata non ne avrà affatto – ‘santuari’ dove sentirsi ‘intoccabile’. Come ha affermato l’ex comandante generale dell’esercito americano in Europa, Ben Hodges – ricorda Rossi parlando con l’Adnkronos – ‘per ila vita sta per iniziare a diventare molto scomoda: per la marina, l’aeronautica ma anche per gli addetti alle munizioni in Crimea, lungo il ‘ponte di terra’ ...