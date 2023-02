A nemmeno tre giorni dal suo arrivo a Londra, Enzoha giocato la sua prima partita nel Chelsea, impegnato nel derby contro il Fulham valido come anticipo della 22/a giornata della Premier League. E' finita senza reti, 0 - 0, e ai Blues per ...Potter ha regalato la prima assoluta a Enzocon la maglia dei Blues e l'da titolare a Mudryk , sganciando poi dalla panchina due assi come Madueke e Sterling, ma senza ottenere la ...

L'esordio di Fernandez non basta, Chelsea 0-0 con Fulham - Calcio Agenzia ANSA

Chelsea-Fulham 0-0, nuovo stop per i Blues: debutto di Fernandez Footballnews24.it

Premier League - Chelsea-Fulham 0-0: Enzo Fernandez e Mudryk ... Eurosport IT

Bayern ai quarti di Coppa di Germania, esordio per Cancelo e poker al Magonza Tuttosport

Chelsea, gli argentini in Blues: da Crespo a Enzo Fernandez GianlucaDiMarzio.com

Non bastano l'esordio di Enzo Fernandez e la titolarità di Mudryk al Chelsea per battere il Fulham nel derby di Londra valido per il 22° turno di Premier League. I Blues, infatti, non sono riusciti ...A nemmeno tre giorni dal suo arrivo a Londra, Enzo Fernandez ha giocato la sua prima partita nel Chelsea, impegnato nel derby contro il Fulham valido come anticipo della 22/a giornata della Premier ...