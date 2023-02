L’Équipe – Grégory Lorenzi Brest | “Ci aspettavamo molto di più da Islam Slimani”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-02-04 11:17:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Non era necessariamente evidente, a prima vista, ma lo Stadeois ha avuto un inizio di anno piuttosto movimentato nel 2023. È stato segnato dalla nomina, il 3 gennaio, di Éric Roy in panchina. Poi, nel processo, la squadra del Finistère ha raddrizzato la sua curva di risultati (3 pareggi, 1 vittoria) prima di vivere la fine del mercato segnato da quattro arrivi (Elis, Lemaréchal, Locko e Rémy), che seguono quello di Kenny Lala, e una partenza inaspettata. Quella di, ceduto per 650mila euro all’Anderlecht a cinque mesi dalla scadenza del suo contratto. “La partenza di(34) nelle ultime ore di calciomercato martedì sera è stata una ...