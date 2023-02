(Di sabato 4 febbraio 2023) Non poteva essere diversamente perdi. La primogenita della Reina Letizia e Re Felipe ha solo 17 anni ma è già un’icona beauty. La conferma? Arriva dalla sua bionda chioma. Che la giovanespagnola ama sfoggiare insempre diversi. Dai capelli sciolti e lisci ai boccoli, dal semiraccolto con treccia posteriore allo chignon alto e tiratissimo. E poi la ponytail, acconciatura che la royal lady diama sfoggiare insieme alla madre e alla sorella Sofia. E i raccolti principeschi con ciocche laterali ad accarezzarle il viso. Non c’èstyling che la princess non abbia sperimentato sui suoi lunghi capelli biondi. Capelli raccolti, semiraccolti o sciolti:diè unadi ...

Tale madre tale figlia Non poteva essere diversamente perdi. La ha solo 17 anni ma è già un'icona beauty. La conferma Arriva dalla sua . Che la giovane principessa spagnola ama sfoggiare in look sempre diversi. Dai capelli sciolti e lisci ai ,...Letizia diLetizia di, gli orecchini tempestati di diamanti di 20 anni fa. A niente ... regalo delle figliee ...

Leonor di Spagna, principessa dai mille hair look AMICA - La rivista moda donna

Re Felipe di Spagna: 55 anni d'età, 9 da re e una vita all'ombra della moglie Letizia la Repubblica

Letizia di Spagna, la gonna rosa che "sfida" la diplomazia e si porta a tutte le età la Repubblica

Chi è Ingrid Alexandra, principessa 19enne che sarà la prima regina di Norvegia dall'abolizione della legg... la Repubblica

Letizia di Spagna e Marie Chantal di Grecia fanno pace al funerale di re Costantino AMICA - La rivista moda donna

Capelli sciolti e lisci o in versione messy, ponytail, raccolti con trecce e chignon: i mille hair look di Leonor di Spagna ...La sua carriera da re è iniziata nello scandalo dell'abdicazione forzata del padre, ma dal 2014 re Felipe è riuscito a non perdere mai il baricentro. Merito dell'amatissima moglie Letizia ma anche di ...