Legale Panzeri | ' Cozzolino e Tarabella rischiano arresto'

(Di sabato 4 febbraio 2023) "Il rischio di" per i due eurodeputati Andreae Marc, privati dell'immunità politica per il loro presunto coinvolgimento nel Qatargate, "è significativo". Lo ha detto ...

Lo ha detto Laurent Kennes, l'avvocato dell'ex eurodeputato Antonio, in carcere dal 9 dicembre scorso e ora collaboratore di giustizia, interpellato dall'ANSA sugli ultimi sviluppi del caso. "...BRUXELLES. Dopo l'accordo da pentito con la giustizia belga, l'ex eurodeputato Antonio, al centro dello scandalo Qatargate, "ha parlato e sono certo che abbia accusato falsamente ...il, ...

Mentre lo scandalo continua a riservare risvolti inediti e spunti per le indagini vediamo in che posizione sono oggi i protagonisti della vicenda La commissione giuridica del Parlamento Europeo ha vot ...