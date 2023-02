Lecce | tre punti d' oro Ma la Cremonese sprofonda | è quasi B?

(Di sabato 4 febbraio 2023) Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il, che passa 2-0 sul campo dellanella gara che ha aperto la 21/a giornata di Serie A. Baschirotto ha sbloccato il risultato al 13' della ripresa, Strefezza ha raddoppiato al 24'. I pugliesi salgono così a quota 23, momentaneamente a +10 sull'Hellas Verona, mentre la squadra di Ballardini - reduce dell'impresa in Coppa Italia contro la Roma - resta all'ultimo posto con 8

Due ex affondano la Cremonese sempre più ancorata all'ultimo posto in classifica e sempre senza successi. Baschirotto e Strefezza regalano la vittoria alche ritrova ipunti dopo un mese. La Cremonese bella di notte in Coppa Italia , si scioglie alla luce del sole nel giro di dieci minuti, proprio quando ci si aspettava un'accelerazione ...I biancorossi in vantaggio perreti a zero fino al quarto d'ora della ripresa, poi i ferraresi sono andati in gol e anche i galletto. Quindi i padroni di casa hanno siglato due reti in pochi ...

Dopo quattro partite senza vittorie, la squadra di Baroni passa 2-0 allo Zini e vola provvisoriamente a +10 sul terzultimo posto. Poche chance nel primo tempo: Colombo ci prova in avvio, Ciofani non s ...La Cremonese he tanto corre in Coppa Italia, altrettanto sprofonda verso la retrocessione in Serie A. Nell'anticipo di oggi, infatti, è arrivato un duro ko interno contro il Lecce, ...