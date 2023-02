Lecce | Strefezza | «Vi racconto com’è arrivata questa vittoria»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Gabriel, attaccante del, ha parlato dopo il colpo esterno dei pugliesi in casa della Cremonese Gabriel, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo il 2-0 di Cremona. LE PAROLE – «Avevamo fatto una grande settimana, c’era grande voglia di riscattare i due risultati negativi. E’ un successo che dedichiamo a chi è rimasto a. Siamo entrati lasciando il possesso della palla a loro, colpendoli poi in contropiede. Discreto primo tempo, l’aggressività nella ripresa è stata decisiva per portarla a casa. Dopo il gol di Baschirotto ci siamo caricati ed ecco come è arrivato il raddoppio». L'articolo proviene da Calcio News 24.