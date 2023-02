Lecce | le pagelle di CM | Baschirotto ci ricasca Hjulmand magistrale

(Di sabato 4 febbraio 2023) Cremonese-0-2 Falcone 6: La Cremonese non è particolarmente pericolosa, ma lui dà sempre sicurezza. Bravo nel finale a...

Le pagelle di Cremonese-Lecce 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini il vantaggio lo firma Baschirotto nel se ...Carnesecchi 6: Nel primo tempo non è mai impensierito dal Lecce, nel secondo non può nulla sulle reti di Baschirotto e Strefezza. Un grande intervento su Banda evita il 3-0. Ferrari 6: Di Francesco è ...