Lecce | Baschirotto da record | in Europa è secondo per gol di testa tra i difensori

(Di sabato 4 febbraio 2023)è ildifensore nei top 5 campionati europei per gol segnati didai: meglio solo Doekhi dell’Union Berlin Federicodopo quello di oggi è a quota tre gol di. Il difensore delè attualmente iltra inei top 5 campionati europei in questa specifica classifica. Meglio di lui solo Danilho Doekhi, olandese dell’Union Berlino con quattro gol, mentre ha lo stesso numero di marcature di Éder Militão del Real Madrid e Chris Smalling della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

