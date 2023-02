Lecce | Baroni | ' Chi vuole vedere calcio da playstation guardi altro Noi bravi e compatti'

CREMONA. Ilcorsaro a Cremona. La squadra ditorna al successo imponendosi 2 - 0 sulla Cremonese che non riesce a bissare il successo all'Olimpico contro la Roma in Coppa Italia. I salentini grazie a ...E non è un caso che abbia siglato lui il gol numero 600 delin Serie A . La sua esultanza stile wrestler poi, che mette in mostra il fisico scolpito e statuario, frutto di massima cura e ...

La Cremonese perde 0-2 e fa un altro passo verso il ritorno in Serie B. Contro il Lecce, dopo un primo tempo noioso ed equilibrato, i lombardi hanno ceduto nella ripresa. A sbloccare il risultato, il ...Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Cremonese: "Complimenti alla squadra. Sono arrivate due battute d'arresto dopo le migliori partite fatte.