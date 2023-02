L’ebook non decolla e la colpa è anche degli editori Ne ho parlato con chi se ne occupa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) I dati relativi alla vendita dei libri, realizzati in collaborazione con Nielsen BookScan e diffusi dall’Associazione Italiana(AIE) alla giornata conclusiva del XL Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, sono stati pubblicati da quotidiani e periodici. Personalmente, desidero concentrarmi sui numeri relativi agli ebook. Secondo AIE il mercato della varia – che raccoglie saggi, opere letterarie, narrativa, storia e documentazioni, manualistica – vale 1,775 miliardi di euro, in calo del 2,5% rispetto al 2021. In questo scenario gli audiolibri registrano una crescita del 4,2% passando da 24 milioni di euro (valoreabbonamenti) del 2021 ai 25 nel 2022, mentre gli ebook passano da 86 milioni di euro a 79, con una flessione dell’8%. In caloil numeroebook ...