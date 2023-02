Le curiosità di Roma-Empoli

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) A cura di Football Data ledella sfida tra, valida per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma domani, sabato 4 febbraio alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di. AZZURRI MAI VITTORIOSI ALL’OLIMPICO – Sfida numero 33 quella tra. Nei 32 precedenti totali, tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie azzurre, 6 pareggi e 22 successi giallorossi. Parlando delle sole sfide giocate a, 16, 13 vittorie giallorosse (a cui aggiungere un successo dopo i supplementari), 3 pareggi e nessuna affermazione azzurra. La prima sfida tra le due squadre risale al 22 marzo 1987, primo campionato in A degli azzurri, che furono sconfitti dai giallorossi per 2-1 con Baroni e Baldieri a render vana la rete di ...