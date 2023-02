(Di sabato 4 febbraio 2023) In casatiene banco ildel classe 2004 Luka, sembrava tutto fatto ma ora laIn casatiene banco ildel classe 2004 Luka, sembrava tutto fatto ma ora la. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nonostante un accordo che sembrava blindato, lanon è ancora arrivata. Il giocatore vorrebbe più minutaggio e un ingaggio più alto degli 800 mila euro pattuiti in precedenza. I biancocelesti ora devono risolvere la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Slitta ancora la firma di Lukasul rinnovo di contratto con la. Lo racconta oggi Il Messaggero . L'accordo sembrava cosa fatta già a fine dicembre. Di settimana in settimana invece i tempi si sono allungati e ad oggi ...I biancocelesti affronteranno i rumeni del Cluj nella doppia sfida playoff ROMA - Laha diramato la lista Uefa in vista dello spareggio dei playoff di Conference League contro i ... Pedro,, ...

Rinnovo Lazio-Romero, frenata nella trattativa: il motivo numero-diez.com

Lazio, Il Messaggero: "Slitta la firma di Romero sul rinnovo" Solo la Lazio

Lazio-Romero, slitta la firma sul rinnovo di contratto: le richieste Calcio News 24

Lazio, Scaloni su Romero: "È un gran giocatore col futuro assicurato" Solo la Lazio

Romero e la Lazio: ultimo vertice prima della firma Corriere dello Sport

Vinta la Coppa del Mondo con l'Argentina, ricoprendo il ruolo di commissario tecnico, l'ex giocatore della Lazio Lionel Scaloni è stato celebrato dalla Federcalcio delle Isole Baleari.[themoneytizer id=”99064-6] Una barriera che non si riesce a superare. Le coppe, negli ultimi anni, sono indigeste alla Lazio. Nelle ultime quattro edizioni della Coppa Italia i biancocelesti sono se ...