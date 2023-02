Lazio | lavoro tattico e focus sulle palle inattive Immobile scalpita in vista del Verona

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Seduta di allenamento pomeridiana per lache, sul campo del centro sportivo di Formello, ha continuato a preparare la prossima partita di Serie A contro l’Hellas, in programma lunedì alle 18:30. Archiviata l’iniziale fase di attivazione muscolare, la formazione biancoceleste ha effettuato prove tattiche ed ha lavorato, per poi concludere la sessione con una partitella a campo ridotto. Ciroè sceso in campo dal 1? e, con ogni probabilità, avrò più spazio lunedì rispetto ai 45? giocati in Coppa Italia contro la Juventus; verso la conferma da titolare anche Luis Alberto. Nella giornata di domenica ci sarà la seduta di rifinitura. SportFace.