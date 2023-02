L’Atalanta Primavera compie un altro passo falso | l’Udinese strappa il 2-2 nel recupero

(Di sabato 4 febbraio 2023) La vittoria sfuma all’ultimo minuto.unsul campo dele torna a Bergamo con un 2-2 che non può soddisfare Fioretto e i suoi ragazzi. È il dodicesimo match chiuso senza vittoria, stavolta sfumata in pieno. Senza De Nipoti infortunato, c’è Stabile ad affiancare Vorlicky e Roaldsøy proposto ancora in avanti. La difesa a tre deve subito registrare le prime difficoltà nel momento in cui l’attacco friulano alza il ritmo. E poco prima del quarto d’ora arriva il gol che sblocca: Russo cross da destra per Semedo, che anticipa Guerini a centro area e col destro mette sul palo opposto capitalizzando un avvio in controllo. La risposta nerazzurra arriva di nervi: l’1-1 quattro minuti dopo porta la ...

