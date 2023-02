L’assessore Rosa sulla potatura alberi | “Operazioni in agenda a inizio settimana”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ inper l’della prossimala partenza di ulteriorididegli”. Lo rende notoall’Ambiente Alessandro. “Compatibilmente con le condizioni meteo, lunedì è prevista l’apertura del cantiere per la sagomatura dei lecci a viale Principe di Napoli che – salvo complicazioni – dovrebbe iniziare già nella giornata di martedì 7 febbraio. Si proseguirà poi con il primo tratto di viale Atlantici, poi con via Tonina Ferrelli, per concludere con ladei ligustri al viale Mellusi”, annuncia. “Dopo le, già completate sui pini di viale Atlantici e Pacevecchia, si concluderanno così gli interventi ...