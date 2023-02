L’anarchico in carrozzella contro Mattarella e Meloni “mafiosi” e “assassini” Cospito invece è un “uomo giusto” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica «viene da un ambiente in odore di mafia», il premier «da una famiglia politica di efferati» e Alfredoè «un». Alla manifestazione anarchica di Roma è stata detta anche questa roba qua. L’ha detta quel Pasquale Valitutti, “in carrozzina”, come lo chiamano, che è tornato ad avvertire che «glidi Alfredo» non la possono passare liscia, come aveva fatto già qualche giorno fa. Il delirio di Valitutti alla manifestazione anarchica di Roma Nel suo intervento Valitutti ha sostanzialmente sostenuto che la battaglia per il mantenimento del 41 bis è frutto della cattiva coscienza di chi si trova ai vertici delle istituzioni, gravato da retaggio stragisti, mentre «Alfredo, un ...