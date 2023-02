L’anarchico Cospito | idolo della sinistra | disse | “E’ lo sciopero della fame più falso della storia”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Al momento la situazione, secondo quanto riferito ieri da Ilaria Cucchi, sarebbe preoccupante, ma qualche settimana fa le parole di Alfredoal 41-bis diventatodi una partee simbolo di riscatto per il mondo antagonista che oggi scende in piazza, facevano immaginare che la sua fosse una strategia a largo respiro con un copione da fiction. Lo sostiene il capo del Gruppo Operativo mobile (Gom, il reparto mobile del corpo di polizia penitenziaria), il generale Mauro D’Amico, in una relazione di due pagine del 30 gennaio scorso, riportata oggi dal “Fatto Quotidiano”, che scrive: “Alfredoavrebbe definito il suo...

Una sconfitta per tutti Il casocondannato a 30 anni, detenuto e costretto al 41 bis da maggio e in sciopero della fame da 108 giorni - è, senza dubbio, una sconfitta per tutti. ...... direttamente o indirettamente, possono essere collegati alla vicenda di Alfredoormai arrivato al 107esimo giorno di sciopero della fame in carcere. 4 febbraio 2023

Cospito, scorta per vicepresidente Copasir Donzelli | Anarchici in piazza, a Milano fumogeni contro i fotoreporter TGCOM

Cospito, ecco tutte le accuse contro l’anarchico Il Sole 24 ORE

La frasi di Cospito ai boss: «Fuori la devono pagare, non si muovono solo gli anarchici» Corriere della Sera