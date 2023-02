L' Alveare che dice sì Casentino | raddoppia la spesa online - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 4 febbraio 2023) Martedì 7 febbraio alle ore 19 presso il Birrificio La Campana d'Oro in località Ferrantina a Bibbiena, si terrà il primo Alveritivo per far conoscere alla popolazione l'chesì...

Martedì 7 febbraio alle ore 19 presso il Birrificio La Campana d'Oro in località Ferrantina a Bibbiena, si terrà il primo Alveritivo per far conoscere alla popolazione l'dice sì Casentino e per iniziare questa nuova avventura con un nuovo gestore ovvero Anke ...... un plafondabbiamo voluto incrementare per sostenere azioni di formazione, piani di ...sciami e presidi sanitari contro la varroa - quelli su attrezzature per il monitoraggio da remoto dell',...

L’Alveare che dice sì Casentino: raddoppia la spesa online LA NAZIONE

Jesi / “L’ Alveare che dice sì!”: «L'anima di noi produttori» - VIDEO QDM Notizie

Arriva in Via Padova L'Alveare che dice sì! per una spesa a Km 0. gazzettadimilano.it

Dolci storie dall'alveare - Gabannini il Resto del Carlino

Risorse per gli apicoltori liguri, domande entro il 15 marzo CittaDellaSpezia

In programma 20 e 21 maggio la fiera florivavistica che trasforma il borgo in un giardino a cielo aperto, ricca di eventi ...Martedì 7 febbraio alle ore 19 presso il Birrificio La Campana d’Oro in località Ferrantina a Bibbiena, si terrà il primo Alveritivo per far conoscere alla popolazione l’Alveare che dice sì Casentino ...