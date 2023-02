La velista scaricata dallo sponsor dopo la maternità | «Sono scioccata Cosa significa uguaglianza?»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Clarisse Crémer è unaoceanica francese: detiene il record femminile del giro del mondo in solitaria più veloce di sempre, compiuto in 87 giorni e 2 ore. A 31 anni, ha attraversato l’Atlantico da sola a bordo di una barca di 6 metri e mezzo (seconda alla Mini Transat) e compiuto imprese entrate nella storia della vela. Ma questo non è bastato a dissuadere il suo, Banque Populaire,scaricarlache è diventata mamma. Il gruppo bancario, infatti, ha deciso di rimpiazzarla con un uomo per la prossima regata in solitaria intorno al mondo, così da scampare «il rischio» che Crémer non riesca a qualificarsi. Così adesso dovrà rinunciare all’edizione del 2024 della Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza stop, partenza dal porto della Vandea francese di Les Sables-d’Olonne e ritorno. Il ...