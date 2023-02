La sfida delle Reti Bibliotecarie Bg-Bs | 50 libri da leggere nell’anno della Cultura

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023) Bergamo. Bergamo e Brescia insieme per proporre una reading challenge che coinvolgerà i lettoridue provincedi Capitale2023. La Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese ha ideato laed ha invitato la Rete Bibliotecaria Bergamasca a partecipare. Per prendervi parte bisogna essere accaniti lettori o, se non lo si è, lo si può sempre diventare. Perché per arrivare a completare laè necessariocinquantain un anno. Quali? La challenge lascia facoltà di scelta al lettore. Ma c’è un ma. Bisogna infatti seguire alcune indicazioni, reperibili sul sitoRbbg, che a prima vista potrebbero sembrare facili. In realtà non tutte lo sono, ma sicuramente rappresentano uno stimolo per ...