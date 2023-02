La serie tv The Penguin prende forma | Colin Farrell sull’inizio delle riprese e il numero degli episodi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Emergono nuovi, seppur microscopici, dettagli sullatv The, spin-off del film The Batman.torna a interpretare Oswald Cobblepot, presente nella pellicola di Matt Reeves, e il cui destino è rimasto in sospeso. Ledellatv Theinizieranno il 6 febbraio a New York. La lavorazione dello show è cominciato a fine 2021 e ha ottenuto ufficialmente il via libera da HBO Max dopo gli ottimi risultati di The Batman con Robert Pattison nei panni dell’Uomo Pipistrello/Bruce Wayne. In una recente apparizione al Variety ‘s Awards Circuit Podcast,ha inoltre confermato il: “Sarà unain otto ...