La Roma riparte | 2-0 all' Empoli all' Olimpico

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Reduce dalla clamorosa debacle in Coppa Italia contro la Cremonese, latorna subito a vincere in campionato lasciandosi alle spalle anche l'ultima sconfitta nella trasferta di Napoli. All'battuto l'2-0 grazie ai gol nei primissimi minuti di Ibanez ed Abraham, con l'inglese che trova il primo sigillo stagionale davanti ai propri tifosi (l'ultimo risaliva al 5 maggio scorso contro il Leicester in Conference League). La squadra di Mourinho sale così a 40 punti, momentaneamente al secondo posto alla pari dell'Inter, mentre gli uomini di Zanetti, che venivano da sei risultati utili di fila, tornano a perdere restando fermi a quota 26. Sei minuti sul cronometro e i giallorossi già indirizzano chiaramente il match, con due gol in fotocopia sfruttando l'arma letale di questa stagione, i calci piazzati: in entrambe ...