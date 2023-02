La rivolta contro Netflix di chi è disposto a pagare solo per le esperienze instagrammabili

(Di sabato 4 febbraio 2023) I biglietti dei concerti che Madonna terrà a Milano tra dieci mesi sono esauriti. Quelli della piccionaia da 46 euro l’uno, quelli del parterre che ogni fan ha pagato 287 euro e 50 centesimi, e tutti gli ordini di grandezza intermedi. Sono esauriti anche i pacchetti, che al biglietto uniscono amenità quali la possibilità di farsi una foto sul palco prima che il concerto cominci: i cinque tipi di pacchetto partono da 437 euro e mezzo l’uno e arrivano a 945. In compenso i social sono pieni di lamentele perché i biglietti del cinema sono troppo cari, i libri sono troppo cari, gli abbonamenti alle piattaforme sono troppo cari. È perché siamo la borghesia più ignorante d’Europa? Probabilmente sì: siamo quelli che faticano anche ad andare a vedere Top Gun. Ma nella questione delper i prodotti culturali (o d’intrattenimento) è in atto uno slittamento non ...

